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россияне обстреляли Энергодар, есть пострадавшие среди гражданских

россияне обстреляли Энергодар, есть пострадавшие среди гражданских

КИЕВ. 14 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Энергодар на Запорожье, есть пострадавшие среди гражданского населения. Об этом сообщил мэр Энергодара – города-спутника АЭС – Дмитрий Орлов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«В результате обстрела Энергодара, который был совершен сегодня из пригорода – района яхт-клуба (ВТО «Волна»), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения», – сообщил Орлов.

Контекст

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом.

Российские оккупанты подвергли обстрелам территорию Запорожской АЭС 5, 6 и 11 августа.

При этом РФ при ООН не поддержала предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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