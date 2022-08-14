Бесплатная медицинская эвакуация тяжелобольных украинцев в страны ЕС: в Минздраве рассказали детали

КИЕВ. 14 августа. УНН. С начала широкомасштабной войны в Украине тяжелобольные и раненые могут рассчитывать на бесплатную эвакуацию с территории, где продолжаются боевые действия на лечение за границе. Сейчас осуществлено 85 эвакуационных маршрутов. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, информирует УНН.

Детали



По его словам, чтобы попасть на медицинскую эвакуацию за границу, украинцы могут обратиться к своему врачу или заполнить соответствующую форму на сайте Министерства здравоохранения в разделе «Гражданам».

Цитата

«Отдельная процедура действует для силового блока. Там работает военно-врачебная комиссия, которая рассматривает каждый конкретный случай и решает, продолжать ли работнику силового ведомства лечение в Украине, или ехать за границу. По такому механизму мы уже вывезли около 1400 пациентов на лечение за границу. Больше всего приняли для лечения Германия, Испания и Польша. Но в Европейском Союзе 18 стран лечат украинцев», - отмечает Ляшко.

Также он отметил, что онкобольные дети также имеют возможность отправиться по этой программе и выехать на лечение за границу.

«Лечение детей за рубежом занимается Первая леди Украины Елена Зеленская. Сейчас более 500 украинских детей получают бесплатное лечение в ЕС», - подытожил Ляшко.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину более 5 миллионов украинцев стали беженцами и уехали за границу. Паническое состояние, уязвимость из-за военных обстоятельств подвергают украинцев еще одну опасность, не менее ужасную, чем война – ловушку под названием “эксплуатация” или торговля людьми.