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Оккупационные власти "изъяли" имущество Херсонского планетария, заведение закрыто

Оккупационные власти "изъяли" имущество Херсонского планетария, заведение закрыто

КИЕВ. 14 августа. УНН. Российские оккупационные власти “изъяли” имущество Херсонского планетария. В настоящее время заведение закрыто на неопределенный срок. Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация, передает УНН.

Цитата

«Оккупационная власть “изъяла” имущество Херсонского планетария. В настоящее время заведение закрыто на неопределенный срок», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Херсоне оккупанты захватили помещение станции телекомпании “Норма-4”.

«Пока они планируют перехватить контроль над сетью кабельного телевидения и Интернета. Поэтому возможно полное прекращение работы провайдера в городе», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Херсоне работники фейкового облэнерго приступили к проверке счетчиков электроэнергии. Также херсонцы сообщают о проверке “гаражных кооперативов, оккупанты вырывали ворота с помощью БТР, чтобы обыскать гаражи.

Дополнение

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщал, что россияне могут перейти в контрнаступление с целью захватить всю территорию Херсонской области до проведения "референдума", который ожидается в сентябре.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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