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В Херсонской области россияне демонтировали два украинских памятника

В Херсонской области россияне демонтировали два украинских памятника

КИЕВ. 14 августа. УНН. Российские захватчики на Херсонщине демонтировали памятники «Ко дню независимости Украины» и «Героям Украины». Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация, передает УНН.

Цитата

«В пгт Горностаевка оккупанты подъемным краном демонтировали памятники «Ко дню независимости Украины» и «Героям Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Херсонской области ситуация остается напряженной, продолжаются активные боевые действия. В населенных пунктах, находящихся рядом с линией фронта, ситуация критическая.

«Люди вынуждены жить под постоянными обстрелами в бесчеловечных условиях – без пищи, лекарств, света, воды, газа. Если в деоккупированные деревни можно доставить гуманитарную помощь, то во временно оккупированные оккупанты не пропускают гуманитарные грузы»,- говорится в сообщении.

Дополнение

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщал, что россияне могут перейти в контрнаступление с целью захватить всю территорию Херсонской области до проведения "референдума", который ожидается в сентябре.

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Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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