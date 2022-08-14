В Киевской области мошенники под видом чиновников «собирали» деньги для ВСУ

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Киевской области разоблачили мошенников, которые под видом чиновников «собирали» деньги для нужд военных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщения полиции области.

Детали

Два 25-летних выходца из Днепра, в течение 2 месяцев, посылали письма местным предпринимателям от имени главы Обуховской военной администрации с просьбой о помощи ВСУ.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители вычислили злоумышленников и установили, что глава Обуховской РВА к мошенничеству никакого отношения не имеет.

Сейчас полицейские также проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области, а также по всей Украине.

По факту мошеннических действий и использования заведомо подложных документов следователи начали досудебное расследование [ч.1, ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст.358 УК]. Злоумышленникам грозит до 3 лет заключения.