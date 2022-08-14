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Взрыв в Ереване: число пострадавших возросло до 57

Взрыв в Ереване: число пострадавших возросло до 57

КИЕВ. 14 августа. УНН. Число пострадавших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» в столице Армении Ереване достигло 57, из них 36 – в состоянии средней тяжести, сообщает УНН со ссылкой на Минздрав Армении.

Детали

20 пострадавших получили первую помощь и выписаны.

Пострадавших в крайне тяжелом состоянии нет, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

«А 5-летний ребенок, проходивший лечение в отделении реанимации МЦ «Сурб Аствацамайр», переведен в палату», - говорится в сообщении.

Напомним

По предварительным данным, на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" в 13.23 прогремел взрыв, затем вспыхнул пожар. По последним данным МЧС погиб 1 человек, пострадали 57.

Источник: УНН
Теги: Армения, взрывы
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