Взрыв на пляже в Затоке: два человека погибли

КИЕВ. 14 августа. УНН. В результате подрыва на мини в поселке Затока в Одесской области погибли два человека, сообщает УНН со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Цитата

«Двое погибших, один ранен. Работает следственно-оперативная группа», – сообщил Братчук.

Контекст

В Затоке произошел подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Взрыв случился на пляже.



Власти напоминают, что действует запрет выходить на пляжи, побережье и купаться в море и водоемах.