Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
23565

Взрыв на пляже в Затоке: два человека погибли

Взрыв на пляже в Затоке: два человека погибли

КИЕВ. 14 августа. УНН. В результате подрыва на мини в поселке Затока в Одесской области погибли два человека, сообщает УНН со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Цитата

«Двое погибших, один ранен. Работает следственно-оперативная группа», – сообщил Братчук.

Контекст

В Затоке произошел подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Взрыв случился на пляже.

Власти напоминают, что действует запрет выходить на пляжи, побережье и купаться в море и водоемах.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, война, взрывы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.