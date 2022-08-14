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В Херсоне находится значительное количество сотрудников фсб и полиции по россии

В Херсоне находится значительное количество сотрудников фсб и полиции по россии

КИЕВ. 14 августа. УНН. В захваченном оккупантами Херсоне находятся многие российские правоохранители, следователи и сотрудники фсб. Об этом сообщил в эфире телемарафона первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский, передает корреспондент УНН.

Он сообщил, что в городе значительная группировка оккупантов и есть там не только военные.

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«В самом Херсоне большое количество росгвардии, большое количество работников фсб, большое количество полиции.

Если с начала они завозили "специалистов" сил ДНР, то сейчас там присутствуют следователи из регионов россии, большое количество на самом деле. Очень большое количество их проживает в помещениях, которые люди наши должны были оставить, свои квартиры и дома», - сообщил Соболевский.

Он добавил, что в центре Херсона россияне захватили большое количество квартир.

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Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
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