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Взрыв в Ереване: количество пострадавших возросло до 60 и 2 погибли

Взрыв в Ереване: количество пострадавших возросло до 60 и 2 погибли

Место взрыва в ТЦ

Источник: Picture Alliance

КИЕВ. 14 августа. УНН. Число пострадавших в результате взрыва в ТЦ «Сурмала» в столице Армении Ереване достигло 60, из них 36 – в состоянии средней тяжести, сообщает УНН со ссылкой на Минздрав Армении.

Детали

В столице Армении Ереване произошел взрыв в ТЦ «Сурмала», вероятно, горит состав фейерверков и салютов.

Пострадавших в крайне тяжелом состоянии нет, состояние других оценивается как удовлетворительное.

По состоянию на 20 вечера уже известно о 60 пострадавших и 2 погибших.

Напомним

По предварительным данным, на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" в 13:23 раздался взрыв, затем вспыхнул пожар.

Источник: УНН
Теги: Армения, взрывы, Ереван
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