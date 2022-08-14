Польша работает над концепцией отказа россиянам в выдаче виз

КИЕВ. 14 августа. УНН. Польша поддерживает продление санкций против России, особенно приостановка действия соглашения об остановке визового движения для граждан РФ из-за его вторжения в Украину. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

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Польша работает над проработкой концепции, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз, сообщил PAP заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик.

Он добавил, что польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры по этой теме с некоторыми государствами-членами и отметил, что подобный взгляд на эти вопросы имеют также Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия.

«Мы можем ожидать решения по этому вопросу в ближайшие недели», – сказал Вавжик.

В интервью PAP заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик заявил, что Польша выступает за продление санкций ЕС, особенно по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан Российской Федерации. В то же время, он признал, что не все страны Евросоюза на это согласны.

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«Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию ​​и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ, Польша работает над новым решением», – сообщил заместитель председателя внешнеполитического ведомства.

Напомним

В Дании готовы обсудить визовые ограничения для россиян на уровне ЕС.