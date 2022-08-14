Профессор Голубовская спрогнозировала всплеск гепатитов в Украине

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украину ожидает увеличение числа случаев гепатитов, обусловленных переливанием крови. Об этом главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская рассказала в интервью на канале "Власть & Влащенко", сообщает УНН.

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«Конечно будет рост гемоконтактных вирусных гепатитов. Вы посмотрите, какое огромное количество делается переливание крови. Абсолютно однозначно будут и C, и B гепатиты, и все остальные заболевания», - пояснила Голубовская, уточнив, что ввиду того, что в Украине ранее фактически была уничтожена медицинская статистика, то обобщенных цифр о том, сколько таких случаев уже имеют место, нет. Но, по ее словам, практикующие врачи – видят ситуацию.

Она также отметила, что в условиях войны будут распространяться и другие инфекционные заболевания.

«Сейчас, конечно же, инфекционные заболевания будут. Обязательно. Этого не может не быть: разрушенная инфраструктура, разрушены канализационные сети, и это естественно, что будет вспышка инфекционных болезней. И наша задача, чтобы оно не распространилось в относительно мирные области», - пояснила специалист.

Напомним

Ранее Ольга Голубовская поясняла, что инфекционные болезни сопровождают все кризисы и социальные потрясения.



Речь идет не только о гепатитах, холере или хантавирусах, но и о дифтерии.

«Войны и голод идут рядом, нас ждут непростые времена, продовольственный кризис, стрессы… ослабевает иммунитет, и мы становимся уязвимыми к тем инфекционным болезням, которыми обычно очень трудно заразиться иммунокомпетентному человеку. А даже если заражаемся, то легко болеем и не обращаем на это внимания. А в особой среде возбудитель себя прекрасно чувствует, в организме человека отпора ему нет. В среде малоиммунных и иммунодефицитных людей он набирает агрессивность, то, что мы называем вирулентность. Затем вызывает вспышки. Они будут и у нас. Все впереди. Мы вообще с 90-х годов не вылезем из эпидемий, начиная с дифтерии», - рассказала профессор.

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