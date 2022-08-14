Новости: Война
14 августа 2022, 21:49 • Юрий Свиридюк • 6750
Оккупанты из минометов и ствольной артиллерии обстреляли Сумскую область
КИЕВ. 14 августа. УНН. Оккупанты из минометов и ствольной артиллерии обстреляли Юнаковскую общину Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Юношескую общину россияне обстреливали с самого утра. Гаты из минометов и ствольной артиллерии, всего около полусотни прилетов.
Цитата
"В одном из сел общины повреждены частные дома – иссеченные обломками стены, крыши. Избиты окна. Также повреждено имущество одного из фермерских хозяйств общины – зернохранилища и хозяйственные помещения", – говорится в сообщении.
Напомним
В результате подрыва на мине в поселке Затока в Одесской области погибли два человека.
Источник: УНН
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