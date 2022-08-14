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Оккупанты из минометов и ствольной артиллерии обстреляли Сумскую область

Оккупанты из минометов и ствольной артиллерии обстреляли Сумскую область

КИЕВ. 14 августа. УНН. Оккупанты из минометов и ствольной артиллерии обстреляли Юнаковскую общину Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Детали

Юношескую общину россияне обстреливали с самого утра. Гаты из минометов и ствольной артиллерии, всего около полусотни прилетов.

Цитата

"В одном из сел общины повреждены частные дома – иссеченные обломками стены, крыши. Избиты окна. Также повреждено имущество одного из фермерских хозяйств общины – зернохранилища и хозяйственные помещения", – говорится в сообщении.

Напомним

В результате подрыва на мине в поселке Затока в Одесской области погибли два человека.

Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область, обстрелы
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