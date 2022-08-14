Оккупационные войска обстреляли 3 общины Днепропетровской области

КИЕВ. 14 августа. УНН. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram сообщил, что оккупационные войска обстреляли 3 общины области, передает УНН.

Детали

Около шести часов вечера оккупационные войска русской федерации из «Градов» обстреляли Марганецкую общину в Никопольском районе. Зафиксировано 20 выстрелов. Прошло без пострадавших, информация о разрушениях‘выясняется.

Также вечером из‘появилось сообщение о том, что люди слышали взрыв в Покровской общине Синельниковского района. Сообщаю, что взрыв произошел на территории Запорожской области.

В Криворожском районе оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской и Широковской общин.

Напомним

Оккупанты из минометов и ствольной артиллерии обстреляли Сумскую область.