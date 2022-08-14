Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
7590

Оккупационные войска обстреляли 3 общины Днепропетровской области

Оккупационные войска обстреляли 3 общины Днепропетровской области

КИЕВ. 14 августа. УНН. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram сообщил, что оккупационные войска обстреляли 3 общины области, передает УНН.

Детали

Около шести часов вечера оккупационные войска русской федерации из «Градов» обстреляли Марганецкую общину в Никопольском районе. Зафиксировано 20 выстрелов. Прошло без пострадавших, информация о разрушениях‘выясняется.

Также вечером из‘появилось сообщение о том, что люди слышали взрыв в Покровской общине Синельниковского района. Сообщаю, что взрыв произошел на территории Запорожской области.

В Криворожском районе оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской и Широковской общин.

Напомним

Оккупанты из минометов и ствольной артиллерии обстреляли Сумскую область.

Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область, обстрелы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.