Зеленский: молчание людей о войне приближает их к уровню соучастия

КИЕВ. 14 августа. УНН. Во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что молчание людей о войне приближает их к уровню соучастия. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент поблагодарил разведчиков, правоохранителей, журналистов и всех, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Украина и ее партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытках, за так называемую фильтрацию и депортацию людей, за мародерство и т.д.

Зеленский заверил, что все изверги обязательно’обязательно будут отвечать.

Цитата

"Но мы должны помнить, что когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны", – заявил Зеленский.

Напомним

Зеленский обратился к жителям, проживающим недалеко от Запорожской АЭС.