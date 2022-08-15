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Правительство Латвии может законодательно ограничить использование русского языка в рабочей среде

Правительство Латвии может законодательно ограничить использование русского языка в рабочей среде

Янис Борданс

Источник: Delfi

КИЕВ. 15 августа. УНН. Министерство юстиции Латвии работает над Законом об ограничении двуязычия, который предусматривает ограничение использования русского языка на рабочих и в общественных местах. Об этом сообщил порталу Delfi министр юстиции Латвии Янис Борданс, передает УНН.

Детали

По его словам, этот закон мог бы вытекать из языкового референдума, проведенного в феврале 2012 года, на котором 74,8% избирателей проголосовали против русского языка как второго государственного.

Хотя референдум подтвердил стремление жителей к латышскому языку как к единому государственному, министр отметил, что "на практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах предоставления услуг и на рабочих местах".

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"Нужно установить запрет на использование языка, не являющегося языком Европейского Союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или предоставлении услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык", - сообщил министр.

Напомним

Латвия предлагает аннулировать уже выданные россиянам визы и виды на жительство.

Источник: УНН
Теги: Латвия, русский язык
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