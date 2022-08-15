Новости: Война
15 августа 2022, 01:40 • Юрий Свиридюк • 8055
ВСУ демилитаризовали две базы и склад боеприпасов
КИЕВ. 15 августа. УНН. ВСУ уничтожили две базы и склад боеприпасов на юге и востоке Украины, сообщает УНН со ссылкой на представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
Детали
ВСУ отлично отработать на юге и востоке Украины и уничтожили:
– Токмак, Запорожская область, одна база;
– Попасная, Луганская область, одна база;
– Бериславский район, Херсонская область, один склад боеприпасов.
Всего за неделю украинские защитники "отминусовали" 22 состава, 10 баз, три штаба и одну казарму.
Напомним
Военное командование России убегает из Херсона.
Источник: УНН
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