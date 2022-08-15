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ВСУ демилитаризовали две базы и склад боеприпасов

ВСУ демилитаризовали две базы и склад боеприпасов

КИЕВ. 15 августа. УНН. ВСУ уничтожили две базы и склад боеприпасов на юге и востоке Украины, сообщает УНН со ссылкой на представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Детали

ВСУ отлично отработать на юге и востоке Украины и уничтожили:

– Токмак, Запорожская область, одна база;
– Попасная, Луганская область, одна база;
– Бериславский район, Херсонская область, один склад боеприпасов.

Всего за неделю украинские защитники "отминусовали" 22 состава, 10 баз, три штаба и одну казарму.

Напомним

Военное командование России убегает из Херсона.

Источник: УНН
Теги: война, война с Россией, база, склад
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