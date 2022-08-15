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Анджей Дуда почтил память солдат УНР

Анджей Дуда почтил память солдат УНР
Источник: Канцелярия президента

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Польши Анджей Дуда почтил память солдат Украинской Народной Республики. Об этом сообщает канцелярия президента республики, передает УНН.

Цитата

"Президент Польши Анджей Дуда почтил память солдат Украинской Народной Республики, которые вместе с солдатами Войска Польского воевали против большевиков за свободу Украины и Польши в 1918-1920 годах, — канцелярия президента.

Ежегодно в канун Дня Войска Польского на кладбище в Варшаве проводится честь памяти солдат, погибших в польско-большевистских боях в 1920 году.

Напомним

Президент Польши приравнял Варшавское восстание к действиям, которые произошли в Мариуполе.

Источник: УНН
Теги: Польша, Анджей Дуда
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