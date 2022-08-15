Анджей Дуда почтил память солдат УНР

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Польши Анджей Дуда почтил память солдат Украинской Народной Республики. Об этом сообщает канцелярия президента республики, передает УНН.

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"Президент Польши Анджей Дуда почтил память солдат Украинской Народной Республики, которые вместе с солдатами Войска Польского воевали против большевиков за свободу Украины и Польши в 1918-1920 годах, — канцелярия президента.

Ежегодно в канун Дня Войска Польского на кладбище в Варшаве проводится честь памяти солдат, погибших в польско-большевистских боях в 1920 году.

Напомним

Президент Польши приравнял Варшавское восстание к действиям, которые произошли в Мариуполе.