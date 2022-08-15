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Северо-восток Испании охватили сильные лесные пожары

Северо-восток Испании охватили сильные лесные пожары
Источник: Twitter

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Северо-восток Испании охватили сильные лесные пожары, которые продолжаются еще с начала субботы. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Начавшийся в субботу пожар распространился по периметру на 50 километров менее чем за 24 часа. Властям провинции Сарагоса пришлось эвакуировать жителей 8 деревень, всего около 1500 человек.

В районе поселка Аньон-де-Монкайо ситуация критическая. В борьбе с огнем задействовано 300 спасателей.

Как пишет издание, засуха и экстремально высокие температуры превращают 2022 год для Испании в худший год века с точки зрения пожаров. Уже зарегистрировано 43 больших пожара, которые сожгли не менее 500 гектаров лесных насаждений.

Напомним

В Египте более 40 человек погибли и 45 получили ранения в результате пожара в коптской христианской церкви.

Источник: УНН
Теги: Испания, пожары, лесные пожары
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