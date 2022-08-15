Новости: Война
15 августа 2022, 03:27 • Юрий Свиридюк • 3240
В Харькове сообщают по 12 взрывам
КИЕВ. 15 августа. УНН. Местные Telegram-каналы и корреспонденты Общественного сообщают о меньшей мере 12 взрывах в Харькове. Об этом сообщает УНН.
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"По меньшей мере 12 взрывов прогремели в Харькове и области после объявления воздушной тревоги", – сообщают корреспонденты Общественного.
Пока официального подтверждения со стороны власти – нет.
Источник: УНН
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