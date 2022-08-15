Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,59 -0,1573 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
3240

В Харькове сообщают по 12 взрывам

КИЕВ. 15 августа. УНН. Местные Telegram-каналы и корреспонденты Общественного сообщают о меньшей мере 12 взрывах в Харькове. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"По меньшей мере 12 взрывов прогремели в Харькове и области после объявления воздушной тревоги", – сообщают корреспонденты Общественного.

Пока официального подтверждения со стороны власти – нет.

Источник: УНН
Теги: взрывы, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.