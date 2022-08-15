россия активно планирует "референдум" о присоединении "днр" - британская разведка

КИЕВ. 15 августа. УНН. россия находится на продвинутой стадии планирования проведения псевдореферендума о присоединении так называемой "днр", хотя непонятно, принято ли окончательное решение по голосованию. Об этом информирует УНН, ссылаясь на последний отчет разведки Министерства обороны Великобритании.

Детали

11 августа российские СМИ сообщили, что главарь так называемой "днр" Денис Пушилин заявил, что дата референдума о "присоединении" к россии будет объявлена ​​после "полного освобождения" региона, говорится в отчете.

Ранее, в июне 2022 года, журналисты-расследователи обнародовали доказательства того, что в так называемой "днр" планируют стратегию проведения такого "референдума" и обеспечения по крайней мере 70% голосов "за присоединение" к рф.

Цитата

"Вполне возможно, что россия находится на продвинутой стадии планирования проведения референдума, хотя непонятно, принято ли окончательное решение о проведении голосования", - отмечают разведчики.

В МО Британии также подчеркнули, что Кремль, скорее всего, расценит неспособность полностью оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максимальных целей на войне против Украины.

Напомним

По данным украинской разведки, российские летчики планируют "сдать" свое руководство в международном трибунале.