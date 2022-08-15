Еще шесть кораблей получили разрешение на вывоз зерна из украинских портов

КИЕВ. 15 августа. УНН. Еще 6 кораблей получили разрешение на проход через зерновой коридор в Черном море. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

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«Совместный координационный центр (СКЦ) в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН разрешил шести судам, прибывшим для проверки, проход через морской гуманитарный коридор в Черном море. Эти корабли должны вывезти из Украины зерно, заблокированное с начала полномасштабного вторжения», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что два из этих судов MV Kafkam Etler и MV Zelek Star уже прошли инспекцию в Мраморном море и могут отправляться в Черноморск Одесской области на загрузку.

«На завтра запланирована инспекция остальных четырех судов – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. В случае успешной проверки, эти корабли также отправятся в Черноморск», - говорится в сообщении.

Кроме того, в воскресенье прошло инспекцию и получило разрешение на отправку судно MV Star Laura. В субботу успешную проверку прошел MV Rahmi Yagci.

По процедурам, согласованным Совместным координационным центром, все участники проверки координируют работу со своими военными и другими соответствующими органами. Как сообщили в СКЦ, это нужно, чтобы обеспечить безопасный проход коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Дополнение

14 августа в порту «Южный» загрузили на балкер Brave Commander более 23 тысяч тонн пшеницы и готовятся к его отправке в Эфиопию.

Кроме того, первое судно с украинской пшеницей, экспортируемой в рамках "зернового" соглашения при посредничестве Турции, прибыло в Стамбул.

Добавим

13 августа Владимир Зеленского сообщал, что украинские порты уже экспортировали полмиллиона тонн агропродукции.