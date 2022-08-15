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рф в 73 раза чаще бьет по гражданским объектам, чем по военным – Подоляк

рф в 73 раза чаще бьет по гражданским объектам, чем по военным – Подоляк

КИЕВ. 15 августа. УНН. С начала полномасштабной войны россия нанесла 22 тысячи ударов по гражданским объектам и всего 300 ударов – по военным, что в 73 раза меньше. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

«Войну какого типа ведет рф? Статистика неумолима. С начала полномасштабной агрессии россия нанесла 22 тысячи ударов по гражданским объектам. И всего 300 ударов – по военным. В 73 раза меньше. «Спецоперация»? Демилитаризация? Нет. Банальное уничтожение инфраструктуры и террор против населения», - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

Ранее спикер Минобороны Александр Мотузянык сообщал, что лишь 30% вражеских ударов приходятся на военные объекты. В 70% случаях российские оккупанты сознательно бьют по мирным городам.

Источник: УНН
Теги: война
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