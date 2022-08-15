Малюська объяснил, какие есть препятствия в получении средств от арестованных российских активов за границей

КИЕВ. 15 августа. УНН. Украина меняет все максимально возможные блоки, которые могут существовать для того, чтобы получить деньги от арестованных российских активов за рубежом. Об этом во время национального телемарафона сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, добавив, что существуют юридические, экономические и политические препятствия, передает УНН.

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«Деньги получить всегда не плохо. Особенно во время войны, безусловно. Дело в том, что мы здесь будем и собственно делаем... Мы меняем все максимально возможные блоки, которые могут существовать с тем, чтобы получить эти деньги. Блоки, как юридические, так и экономические, так и политические, потому что россия к войне готовилась. Москва большинство своих средств спрятала либо в Китай, либо перевела в золото и спрятала в своих хранилищах на территории рф. Сделала максимум возможного, чтобы их средства за границей в западных странах было достать крайне сложно. Поэтому для того, чтобы их отобрать, нужно практически изменить всю систему защиты суверенных средств иностранного государства, которые хранятся в других государствах. Собственно это ключевая преграда. Она юридическая, политическая, дипломатическая», – рассказал Малюська.

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Детали

По его словам, чтобы это изменить, по сути, нужно изменить один из основных укладов того, как взаимодействуют государства между собой в международных отношениях, на международной арене.

«Мы это сейчас и пытаемся сделать. Для того чтобы процесс пошел активнее, нужно решение какой-то авторитетной международной организации. Скорее всего, речь пойдет о Генассамблее ООН. Мы рассчитываем на соответствующее решение. По сути они освятят нам то, что другие страны смогут нам передавать такие активы. И далее следующий этап – это заключение международного договора. Международный договор, я напомню, это такая штука, которая важнее любого национального закона каждой отдельной страны, в Украине в том числе», - отметил Малюська.

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Малуська сообщил, что международным договором можно установить те правила, которые каждая отдельная страна не смогла себе позволить у себя внутри.

«Этот процесс немножко длительный. Политическое согласие наших партнеров есть, отдавать эти деньги. Однако барьеры тоже очень сложны. Если ВСУ совершает чудеса на поле боя, в которые никто не верил. Юристам и украинским дипломатам так же надо сделать чудеса, чтобы мы эти средства получили, но мы их получим безусловно», - сказал Малюська.

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