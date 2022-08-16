Военной базы рф в Сербии не будет - Вучич

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Сербия не намерена избавляться от нейтрального статуса и размещать на своей территории какие-либо иностранные военные базы. Об этом он заявил в эфире телеканала PRVA, пишет сербское издание B92, передает УНН.

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“Сербии не нужны никакие (иностранные – ред.) военные базы, Сербия самостоятельно защитит себя и свой народ, она сама будет строить альянсы и не будет стыдиться хороших отношений с россией, Америкой или Китаем. Мы позаботимся о себе”, - заявил Вучич.

Также он добавил, что будет оставаться верховным главнокомандующим Сербии еще пять лет, и в течение этого времени никому не удастся заставить его построить на территории страны иностранную базу.

“Есть только три пути, как это может произойти: или меня заменят на пост, или мой мандат завершится, или я умру или буду убит. Иначе заставить меня лишить Сербию ее военного нейтралитета невозможно”, – сказал президент.

Контекст

Как говорится в заявлении посла рф в Белграде, россия планирует разместить военную базу в Сербии.