ОП о пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое: ее могли использовать для поставки электроэнергии из ЗАЭС в Крым

КИЕВ. 16 августа. УНН. Трансформаторная станция вблизи города Джанкой, где сегодня произошел пожар, могла бы использоваться для поставки электроэнергии из Запорожской атомной электростанции в Крым. Об этом сообщил антикризисный советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона, информирует УНН.

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«Что такое трансформаторная станция? Они для того украли ЗАЭС, чтобы именно через Джанкой бросать электричество в Крым. Я считаю, что это кармическая расплата. То, что воровано, не приносит достатка», – сказал он.

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Также, по словам Подоляка, по взрыву на складе боеприпасов во времена оккупированном Крыму, то «исходя из уровня интеллекта российской армии, а они набирают людей непрофессиональных, количество таких эксцессов будет расти именно в Крыму».

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Из-за взрыва на складе боеприпасов под Джанкоем во временно оккупированном Крыму повреждена железная дорога.

Местные жители сообщают, что над военной авиабазой под Симферополем во временно оккупированном Крыму поднимается черный дым. До этого там слышали взрывы.