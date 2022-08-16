КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, ввел в состав первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, ныне и.о. главы спецслужбы, Василия Малюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ №581/2022.

Детали

Зеленский ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего таких лиц:

Малюк Василий – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины

Танцура Игорь - командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины

Хоренко Виктор – командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины;

Также Зеленский утвердил в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего Юрия Лебедя – командующего Национальной гвардии Украины.

Кроме того, Президент вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего экс-председателя СБУ Ивана Баканова, экс-командующего Сил специальных операций ВСУ Григория Галагана и экс-командующего Сил терробороны ВСУ Юрия Галушкина.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины – уволил Григория Галагана и назначил Виктора Хоренко.