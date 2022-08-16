Война "неожиданно" пришла в Крым: оккупанты убегают, местных призывают прятаться в подвалах

КИЕВ. 16 августа. УНН. Представительница Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева призвала жителей полуострова прятаться в подвалах или укрытиях. По ее словам, оккупанты и колонизаторы уже бегут из Крыма. Об этом она написала в Facebook, сообщает УНН.

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"Война вот так "неожиданно" пришла в Крым. Сегодня после очередного неосторожного обращения с боеприпасами оккупантами - сдетонировало в Джанкойском районе. Люди прячутся по подвалам. На выезд из Крыма огромные очереди", - подчеркнула она.

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Ташева также обратилась к крымчанам с заявлением, что в скором времени полуостров будет под контролем Украины.

"Дорогие граждане Украины, кто живет в Крыму, и особенно противится оккупанту все 8 лет войны. Мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы борьбы не только за территорию, но и за вас. Уверена, вы ждете этого все годы оккупации. Пока будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства. В следующем году в Бахчисарае", – написала она.

Дополнение

Местные жители сообщают, что над военной авиабазой под Симферополем во временно оккупированном Крыму поднимается черный дым. До этого там слышали взрывы.