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В Украине запретят фейерверки и салюты: Рада сделала первый шаг

В Украине запретят фейерверки и салюты: Рада сделала первый шаг

КИЕВ. 16 августа. УНН. Народные депутаты поддержали законопроект за основу, которым предлагается запретить использовать фейерверки и салюты на территории Украины. “За” проголосовали 250 народных депутатов, передает УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Детали

В частности, предлагается запретить использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Также документ предлагает запретить проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, за исключением сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ.

Дополнение

С 30 июня на время военного положения в Одессе и области запрещено использование и продажа фейерверков, а также движение транспорта без шумопоглотителя.

23 июня Киевсовет принял решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков и передвижения автомобилей без глушителя в столице.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, фейерверки, законопроект
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