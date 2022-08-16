Зеленский поговорил с Макроном о ядерном терроризме рф на Запорожской АЭС

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ядерный терроризм россии на ЗАЭС, а также ситуацию на фронте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter Зеленского.

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“Продолжил диалог с Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте, ядерный терроризм россии на ЗАЭС. Поблагодарил Францию за весомую оборонную поддержку. Обсудили ужесточение макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на рф”, – написал Зеленский.

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Последний раз Зеленский и Макрон говорили 1 августа. Разговор длился более полутора часов.