По стандартам ЕС: Рада приняла закон об официальной статистике

КИЕВ. 16 августа. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект №5886 об официальной статистике. “За” проголосовали 255 голосов народных депутатов Украины, передает УНН со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

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“Целью законопроекта является гармонизация государственной статистики со статистической системой ЕС, создание условий для осуществления деятельности органов национальной системы государственной статистики согласно общепринятым принципам мировой и европейской статистической практики”, – говорится в сообщении.

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Рада на заседании приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении ответственности за нарушение порядка осуществления стратегической экологической оценки.