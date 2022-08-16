Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,28 -0,3126 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
в россию поставили около 15 тыс. партий западных электронных компонентов для оружия с начала вторжения - военный эксперт
в россию поставили около 15 тыс. партий западных электронных компонентов для оружия с начала вторжения - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7890

По стандартам ЕС: Рада приняла закон об официальной статистике

По стандартам ЕС: Рада приняла закон об официальной статистике

КИЕВ. 16 августа. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект №5886 об официальной статистике. “За” проголосовали 255 голосов народных депутатов Украины, передает УНН со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Цитата

“Целью законопроекта является гармонизация государственной статистики со статистической системой ЕС, создание условий для осуществления деятельности органов национальной системы государственной статистики согласно общепринятым принципам мировой и европейской статистической практики”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Рада на заседании приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении ответственности за нарушение порядка осуществления стратегической экологической оценки.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, статистика, закон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.