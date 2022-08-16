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Зеленский поблагодарил Данию за новый пакет помощи для Украины

Зеленский поблагодарил Данию за новый пакет помощи для Украины

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский во время беседы с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном поблагодарил за новый пакет помощи для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

Цитата

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном. Поблагодарил за результативную встречу министров обороны и новый пакет помощи от Дании. Отметил лидерство Дании в восстановлении Николаевской области. Обсудили наращивание финансовой поддержки Украины и усиление санкций в отношении россии", – говорится в сообщении.

Напомним

Правительство Дании хочет ограничить доступ российских туристов в ЕС.

Источник: УНН
Теги: Дания, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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