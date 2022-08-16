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И это они еще не начинали: дефицит бюджета рф в июле составил 892 млрд рублей

И это они еще не начинали: дефицит бюджета рф в июле составил 892 млрд рублей

КИЕВ. 16 августа. УНН. Война обходится государству-агрессору все дороже и дороже. Общие доходы бюджета россии в июле 2022 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Украины Даниил Гетманцев в Telegram, передает УНН.

Детали

"Общие доходы бюджета россии в июле 2022 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, в том числе по основным статьям:

сырьевая рента – 22%;

НДС – 40%;

акцизы – 26%;

налог на прибыль - 32%", - написал Гетманцев.

Добавим

По его словам, как результат, по итогам июля бюджет сведен с дефицитом 892 млрд руб.

"По оценкам Центробанка России, во II квартале ВВП сократился на 4,3%, по итогам III квартала прогнозируется -7%. И это они "всерьез пока еще ничего не начинали"…", - написал Гетманцев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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