И это они еще не начинали: дефицит бюджета рф в июле составил 892 млрд рублей
КИЕВ. 16 августа. УНН. Война обходится государству-агрессору все дороже и дороже. Общие доходы бюджета россии в июле 2022 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Украины Даниил Гетманцев в Telegram, передает УНН.
Детали
"Общие доходы бюджета россии в июле 2022 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, в том числе по основным статьям:
сырьевая рента – 22%;
НДС – 40%;
акцизы – 26%;
налог на прибыль - 32%", - написал Гетманцев.
Добавим
По его словам, как результат, по итогам июля бюджет сведен с дефицитом 892 млрд руб.
"По оценкам Центробанка России, во II квартале ВВП сократился на 4,3%, по итогам III квартала прогнозируется -7%. И это они "всерьез пока еще ничего не начинали"…", - написал Гетманцев.