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Правительство предлагает отменить еще 17 документов разрешительного характера

Правительство предлагает отменить еще 17 документов разрешительного характера

КИЕВ. 16 августа. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил законопроект, предусматривающий отмену еще 17 документов разрешительного характера. Как сообщил на заседании Правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, за последние полгода более 500 различных разрешений были либо полностью убраны, либо переведены в декларативную форму, передает УНН.

Цитата

“Дерегуляция, цифровое государство и упрощение процедур — это определяющие принципы всех реформ, которые мы запускаем. Прежде всего, принцип дерегуляции мы реализуем для упрощения условий ведения бизнеса. За последние полгода более 500 различных разрешений были либо полностью убраны, либо переведены в декларативную форму. На этом не останавливаемся. Сегодня Правительство утвердило законопроект, предусматривающий отмену еще 17 документов разрешительного характера”, – сказал премьер.

Дополнение

28 июля Рада проголосовал за упрощение приватизации для содействия релокации.

Источник: УНН
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