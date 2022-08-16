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За нарушение границ нужно закрыть Европу для всех россиян: Зеленский прокомментировал угрозу аннексии Херсона

За нарушение границ нужно закрыть Европу для всех россиян: Зеленский прокомментировал угрозу аннексии Херсона

КИЕВ. 16 августа. УНН. Из-за угрозы россии аннексировать Херсонскую область Европа должна закрыть свои границы для всех россиян. Это будут одни из самых мощных санкций против россии. Об этом в интервью The Washington Post заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Страны могут сделать то же самое, потому что это нарушение границ. То есть точно могут ввести ограничительные санкции. Например, запрет на въезд всех граждан россии в страны Евросоюза. Хорошие санкции. Я думаю, что они очень хорошие и мирные", – заявил Зеленский.

Детали

По его словам, незаконный референдум и аннексия Херсона является нарушением международного права. Однако санкции по запрету выдачи виз всем россиянам не уносят человеческую жизнь или имущество.

"Я с самого начала сказал, что считаю важнейшими санкциями закрытие границ, потому что они отбирают чужую территорию… Итак, страны закрывают границы и вводят эмбарго на энергоресурсы. Лично мое мнение, что все остальное слабее. Полного эмбарго на поставку энергоресурсов нет, граница не закрыта", – констатировал Зеленский.

Дополнение

Ряд стран вынесли на официальный уровень дискуссии по вопросу о выдаче виз россиянам. В частности, Чехия, Дания, Польша, Латвия работают над концепцией отказа россиянам в выдаче виз.

Также Финляндия сократит количество выдаваемых россиянам виз до 10% от текущего количества с 1 сентября.

Источник: УНН
Теги: аннексия, война, Херсон и Херсонская область, Владимир Зеленский
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