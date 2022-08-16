За нарушение границ нужно закрыть Европу для всех россиян: Зеленский прокомментировал угрозу аннексии Херсона

КИЕВ. 16 августа. УНН. Из-за угрозы россии аннексировать Херсонскую область Европа должна закрыть свои границы для всех россиян. Это будут одни из самых мощных санкций против россии. Об этом в интервью The Washington Post заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"Страны могут сделать то же самое, потому что это нарушение границ. То есть точно могут ввести ограничительные санкции. Например, запрет на въезд всех граждан россии в страны Евросоюза. Хорошие санкции. Я думаю, что они очень хорошие и мирные", – заявил Зеленский.

Детали

По его словам, незаконный референдум и аннексия Херсона является нарушением международного права. Однако санкции по запрету выдачи виз всем россиянам не уносят человеческую жизнь или имущество.

"Я с самого начала сказал, что считаю важнейшими санкциями закрытие границ, потому что они отбирают чужую территорию… Итак, страны закрывают границы и вводят эмбарго на энергоресурсы. Лично мое мнение, что все остальное слабее. Полного эмбарго на поставку энергоресурсов нет, граница не закрыта", – констатировал Зеленский.

Дополнение

Ряд стран вынесли на официальный уровень дискуссии по вопросу о выдаче виз россиянам. В частности, Чехия, Дания, Польша, Латвия работают над концепцией отказа россиянам в выдаче виз.

Также Финляндия сократит количество выдаваемых россиянам виз до 10% от текущего количества с 1 сентября.