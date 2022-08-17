Закрытие реестров в Украине будет иметь негативные последствия: объясняем почему

КИЕВ. 17 августа. УНН. Министерство цифровой трансформации обнародовало проект изменений в постановление № 835, которым предлагается убрать с Портала открытых данных информацию о декларациях и финансовой отчетности чиновников и юридических лиц. Основатель и СЕО YouControl Сергей Мильман считает, что отсутствие возможности для идентификации и проверки компаний создает ряд проблем при сотрудничестве между контрагентами и усугубляет риски финансовой системы Украины, передает УНН.

По мнению Мильмана, закрытие реестров приведет к негативным последствиям, касающимся, в частности, безопасности государства. Следовательно, без данных реестра деклараций значительно ухудшится уровень общественного контроля над действиями власти, поскольку остановится процесс выявления коррупционных рисков чиновников на основании анализа фактов о динамике имущественного положения декларантов.

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“Вместо системного анализа проблем коррупции мы вернемся к фрагментированным и выборочным антикоррупционным расследованиям. В свою очередь, ослабление общественного контроля и подотчетности властей может привести к перерасходам бюджетных средств и неэффективному их использованию. А это особенно критично в условиях нынешнего рекордного дефицита бюджета и вызванного им “инфляционного навеса”, – считает деятель.

Детали

Также без базового реестра для верификации, анализа и мониторинга правового статуса (ЕГР) официально зарегистрированных компаний сложно представить нормальную работу банков и других финансовых посредников. “Отсутствие возможности для идентификации и проверки компаний, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров создает ряд проблемы при сотрудничестве между контрагентами, усугубляет риски финансовой системы Украины и генерирует многочисленные нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, в части обнаружения "российского следа" в украинском корпоративном секторе”, – считает Мильман.

Закрытие реестра коррупционеров можно сравнивать с целенаправленной диверсией, которая будет отдалять Украину от победы, в том числе по репутационным причинам. Ведь вопросы общественного контроля в Украине волнуют не только западных политиков, но и конечных доноров международной поддержки – налогоплательщиков и избирателей в этих западных странах, считает руководитель YouControl.

Также без официального обнародования финансовой отчетности предприятий украинцы теряют полноту информации и гарантию ее точности от государства. В частности, становится невозможным создание прогрессивных аналитических продуктов для бизнеса и общественного сектора – речь идет о цифровых инструментах экспресс-оценки финансовой устойчивости компаний и качественных экономических исследованиях для эффективной государственной политики и принятия взвешенных бизнес-решений. Закрытие финансовой информации оказывает очень негативное влияние на доверие между контрагентами, работниками и работодателями, а также усложняет процесс поиска возможностей при переориентации бизнес-моделей компаний в условиях войн на новые рынки. А это, в свою очередь, на макроуровне будет сдерживать процессы экономического обновления Украины.

Отсутствие данных о лицензиях может привести к массовым злоупотреблениям недобросовестными производителями и поставщиками услуг. Закрытие данных о лицензиях может быть оправданным разве что в отдельных сферах, связанных с ВПК, или же в рамках процесса дерегуляции и отмены законодательных требований к лицензированию.

Открытые данные земельного кадастра и публичная кадастровая карта – важный элемент для эффективной реализации земельной реформы. Информация критическая для банковского и аграрного секторов экономики. В результате закрытия этих данных существенно увеличиваются коррупционные риски на местном уровне, поскольку исчезает возможность общественного контроля и публичного мониторинга за изменением прав собственности.

Мильман также добавил, что для проверки надежности делового партнера, в частности относительно добросовестности в уплате налогов, достаточно было воспользоваться электронным сервисом "Узнай больше о своем бизнес-партнере" на главной странице веб-портала ГНС. “Теперь будет риск того, что инициированная властью "культура отмены" будет иметь следствием его исчезновение. Если это произойдет, увеличатся риски сотрудничества с ненадежными партнерами, проведение налоговых проверок и применение налоговых санкций. Заказчики-организаторы публичных торгов не смогут проверить информацию, предоставленную участниками”, – объяснил Мильман.

С начала полномасштабного вторжения был закрыт ряд реестров, касающихся экологии и состояния окружающей среды. Это значительно усложнило доступ к данным о качестве воздуха, воде, уровне радиационного загрязнения. А в условиях войны, при наличии рисков применения тактического ядерного оружия и информации о захвате АЭС, эти данные критически важны для общества.

Как уточнили УНН в YouControl, речь идет о закрытии доступа к реестрам более 30 органов власти, учреждений и госпредприятий, а также органов местного самоуправления и местных администраций.

В частности, на сайте ВР предлагается закрыть информацию о народных депутатах Украины, их активности и имущественном положении и информацию о помощниках-консультантах нардепов (на данный момент не отображается из-за военного положения), на сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины закрыть Реестр деклараций семейных связей и добродетели (на данный момент не отражается из-за военного положения), на сайте ЦИК – сведения об избирательных участках и теризбиркомах, иностранных наблюдателях и кандидатах на выборах, а также информацию о количестве избирателей в округах (сейчас все данные не отображаются из-за военного состояния).

Также предложено закрыть доступ к Единому государственному реестру животных, Реестру морских портов Украины, Реестру деклараций чиновников, Реестру коррупционеров, Реестру субъектов естественных монополий в сфере энергетики, а также к финансовым отчетам политических партий, информации об угольной товарной продукции, движении топлива на энергетических предприятиях (оперативные данные) и т.д.