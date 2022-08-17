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В Раде предлагают расширить основания для освобождения от военной службы во время военного положения

В Раде предлагают расширить основания для освобождения от военной службы во время военного положения

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Верховной Раде предлагается расширение оснований для освобождения от во время действия режима военного положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку соответствующего законопроекта.

Детали

Речь идет об изменениях в Закон Украины «О военном обязанности и военной службе».

Законопроект зарегистрирован от №7678 от 17.08.2022.

Текст законопроекта и пояснительная записка пока не обнародованы, однако проект закона передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Инициаторами законопроекта являются народные депутаты Алексей Гончаренко, Сергей Рахманин и Роман Костенко.

Дополнение

В Верховной Раде пока нет единства относительно разрешения выезда за границу мужчинам, не имеющим военного опыта. Однако в стране - военное положение, и в любой момент государство может нуждаться в мобилизации мужчин, которые не проходили службу, но Вооруженные Силы будут нуждаться в их квалификации.

Источник: УНН
Теги: ВР, мобилизация, военные, военное положение
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