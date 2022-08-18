Президент Турции Эрдоган приехал во Львов

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал во Львов, где должен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haberturk.

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"Президент Эрдоган прибыл во Львов по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что Эрдоган вместе со своим коллегой Зеленским оценит турецко-украинские отношения на уровне стратегического партнерства", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 18 августа, во Львове состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Для Эрдогана одна из основных целей встречи, как отмечает газета Yeni Şafak, – посадить Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина за стол переговоров.