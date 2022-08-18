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Президент Турции Эрдоган приехал во Львов

Президент Турции Эрдоган приехал во Львов

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал во Львов, где должен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haberturk.

Цитата

"Президент Эрдоган прибыл во Львов по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что Эрдоган вместе со своим коллегой Зеленским оценит турецко-украинские отношения на уровне стратегического партнерства", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 18 августа, во Львове состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Для Эрдогана одна из основных целей встречи, как отмечает газета Yeni Şafak, – посадить Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина за стол переговоров.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган
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