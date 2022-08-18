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Во Львове началась встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша

Во Львове началась встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша

КИЕВ. 18 августа. УНН. Во Львове началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Türk.

Цитата

"После двусторонней встречи (Зеленского и Эрдогана – ред.), началась трехсторонняя встреча с участием Генсека ООН Антониу Гутерриша", – говорится в сообщении. 

Детали

Ожидается, что на этой встрече стороны обсудят реализацию "зернового соглашения" и ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Напомним

Во Львове президент Украины Владимир Зеленский и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили зерновую инициативу, ядерный шантаж россии на Запорожской АЭС и незаконную депортацию украинцев.

Источник: УНН
Теги: ООН, Львов и Львовская область, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский
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