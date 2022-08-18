Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,17 0,1408 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Лидерами роста в цене будут хлеб и овощи": экономист спрогнозировал удорожание продовольствия до конца года
"Лидерами роста в цене будут хлеб и овощи": экономист спрогнозировал удорожание продовольствия до конца года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11895

Великобритания сокращает финансирование иностранной помощи из-за объемов помощи Украине в войне с россией

Великобритания сокращает финансирование иностранной помощи из-за объемов помощи Украине в войне с россией

КИЕВ. 18 августа. УНН. Правительство Великобритании сократило расходы на иностранную помощь в некоторых сферах из-за стоимости помощи Украине и переселения беженцев из Афганистана. Об этом сообщает издание Sky News, информирует УНН.

Детали 

Было объявлено, что несущественные расходы будут временно прекращены, поскольку правительство пытается отдать приоритет «необходимой зарубежной помощи». По словам представителя правительства, «сейчас предоставляет приоритет финансированию необходимой помощи за рубежом, например, гуманитарной поддержке народа Украины».

Цитата

«Соединенное Королевство имеет долгую историю помощи другим в трудный час, и мы являемся одним из самых больших доноров помощи в мире, что превышает средний показатель по ОЭСР. Мы по-прежнему стремимся тратить 0,5% нашего валового национального дохода на пособие за границей и вернемся к 0,7%, когда разрешит финансовая ситуация», - подчеркнул он.

Дополнение 

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что принял участие в конференции доноров в Копенгагене, где для Украины собрали 1,5 млрд евро.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.