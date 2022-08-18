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Турция поможет Украине в восстановлении инфраструктуры: подписан меморандум

Турция поможет Украине в восстановлении инфраструктуры: подписан меморандум

КИЕВ. 18 августа. УНН. Турция примет участие в инфраструктурном восстановлении Украины. Соответствующий меморандум во Львове подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш, передает УНН.

Цитата

“Мы благодарны турецким партнерам за намерения в сотрудничестве по восстановлению разрушенной россией инфраструктуры. Способствует этому и большой опыт участия турецкого бизнеса в строительстве дорог и мостов, в частности, это касается наших мегапроектов – Запорожского и Кременчугского мостов. Мы знаем турецкий бизнес как надежного партнера, поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления”, – цитирует Кубракова Министерство инфраструктуры.

Детали

Документ был подписан в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана.

Отмечается, что уже в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, где будут прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества.

Предполагается, что турецкие бизнес и государственные структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

Дополнение

Сегодня во Львове также состоялась встреча министра обороны Украины Алексея Резникова с турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонней и региональной обороне и безопасности.

Источник: УНН
Теги: Украина, инфраструктура, Турция
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