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Если российские войска покинут Украину: Зеленский после встречи во Львове назвал условие переговоров с рф

Если российские войска покинут Украину: Зеленский после встречи во Львове назвал условие переговоров с рф

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины. Об этом он сказал после встречи с генсеком ООН и президентом Турции во Львове, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что "сохраняет веру в то, что война закончится за столом переговоров".

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Во Львове состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ожидалось, что на этой встрече стороны обсудят реализацию "зернового соглашения" и ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский
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