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Эрдоган о военных действиях вокруг ЗАЭС: мы не хотим пережить новый Чернобыль

Эрдоган о военных действиях вокруг ЗАЭС: мы не хотим пережить новый Чернобыль

КИЕВ. 18 августа. УНН. Мы не хотим пережить новый Чернобыль. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, говоря о военных действиях вокруг ЗАЭС, передает УНН.

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"Мы выразили обеспокоенность военными действиями вокруг Запорожской атомной электростанции. Мы не хотим пережить новый Чернобыль", - сказал Эрдоган.

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"Анкара оказывает поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Мы поддерживаем наших украинских друзей и продолжим делать это и дальше", - подчеркнул президент.

По его словам, в Турции временно размещено около 325 тысяч украинцев. Кроме того, Турция взяла 1507 человек, в том числе 1099 детей-сирот. Эти люди будут находиться на территории Турции до нормализации ситуации в Украине, отметил президент.

Эрдоган сообщил, что Турция отправила в Украину 98 грузовиков с гуманитарной помощью.

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Во Львове состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ожидалось, что на этой встрече стороны обсудят реализацию "зернового соглашения" и ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, Запорожская АЭС
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