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Эрдоган о встрече во Львове: речь шла об обмене военнопленными

Эрдоган о встрече во Львове: речь шла об обмене военнопленными

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи во Львове рассказал, что во время переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем говорилось об обмене военнопленными, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".

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«В ходе встречи мы обсудили вопросы обмена военнопленными и наши инициативы. Хочу сказать, что этот вопрос нам не безразличен. Я считаю, что следящие за этим пытаются ответить на вопрос, который произошел с обменом пленными», - сказал Эрдоган.

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Во Львове состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ожидалось, что на этой встрече стороны обсудят реализацию "зернового соглашения" и ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, военнопленные, Турция
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