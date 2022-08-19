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путин планирует приехать на саммит G20 – президент Индонезии

путин планирует приехать на саммит G20 – президент Индонезии

КИЕВ. 19 августа. УНН. Российский диктатор владимир путин и президент Китая Си Цзиньпин планируют посетить саммит G20, который состоится на острове Бали в ноябре этого года. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил президент Индонезии Джоко Видодо, информирует УНН.

Цитата

"Си Цзиньпин приедет. Президент путин также сказал мне, что он приедет", – заявил Джоко Видодо.

Детали

Как отметили, МИД Китая не ответило на просьбу Bloomberg прокомментировать планы поездки Си Цзиньпина, который не выезжал за границу с начала пандемии коронавируса. 

Спикер кремля дмитрий песков также отказался от комментариев по поводу поездки путина. Однако другой чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что путин планирует лично посетить саммит G20, пишет агентство.

Напомним

Поездка президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 осенью будет зависеть от ситуации в стране на тот момент. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, G20
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