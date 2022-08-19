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Крымская платформа: к онлайн-саммиту присоединится Генсек НАТО

Крымская платформа: к онлайн-саммиту присоединится Генсек НАТО

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 19 августа. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Цитата

"23 августа 2022 года Генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг примет участие во втором саммите Крымской платформы (онлайн)", – говорится в сообщении.

Напомним

23 августа 2021 года в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. Участие в нем приняло 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой россия впервые на международном уровне была признана государством-оккупантом.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, Крымская платформа
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