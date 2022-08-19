Ермак и Залужный созвонились с начальником штаба обороны и советником правительства Британии

КИЕВ. 19 августа. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином и советником британского правительства по национальной безопасности Стивеном Лавгроу, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

Стороны подробно обсудили дальнейшую поддержку Украины в отпоре вооруженной агрессии рф, сообщают в Офисе Президента.

Ермак на своем канале в Telegram добавил: "Поддержка Украины, победа над россией и наказание агрессора за военные преступления – это наша цель".

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Великобритания выделила почти 18 млн долларов в помощь украинским беженцам.