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"Напоминает наркозависимость": Кулеба отреагировал на призывы о запуске "Северного потока-2"

"Напоминает наркозависимость": Кулеба отреагировал на призывы о запуске "Северного потока-2"

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы некоторых немецких политиков запустить российский газопровод "Северный поток-2" напоминают ситуацию с наркозависимостью, пишет УНН.

Цитата

"Призывы некоторых немецких политиков запустить "Северный поток-2" ненадолго, а затем закрыть, иррациональны. Это напоминает наркотическую зависимость, когда человек говорит: "Это последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза". Зависимость от российского газа убивает!" – отметил Кулеба в Twitter.

Ранее

Перед этим вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики выступил за запуск трубопровода "Северный поток-2". "Мы должны быстро ввести "Северный поток-2" в эксплуатацию, чтобы наполнить наши газохранилища для зимы", - заявил Кубики.

Он заявил, что это должно обеспечить правительство ФРГ. "Если газохранилища будут заполнены, мы можем снова закрыть "Северный поток-2", и другие газопроводы также, если мы станем более независимыми. Но сейчас мы еще зависим", – сказал Кубики.

А еще раньше критикованный из-за близости к кремлю бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который сейчас является главой совета директоров российского газопровода "Северный поток-2", после встречи с российским президентом владимиром путиным также заявил, что "Северный поток-2" нужно запустить.

Источник: УНН
Теги: газ, МИД, Россия, Германия, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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