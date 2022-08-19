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"Во имя чего?": лукашенко заявил, что не планирует нападение на Украину и не хочет, чтобы белорусы воевали

"Во имя чего?": лукашенко заявил, что не планирует нападение на Украину и не хочет, чтобы белорусы воевали

Александр Лукашенко

КИЕВ. 19 августа. УНН. Не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на Белта.

Детали

Как сообщает Белта, лукашенко обратил внимание на то, что сегодня происходит в Украине. беларусь, по его словам, "стала убежищем для тысяч украинцев, которые теперь приобретают белорусское гражданство".

Цитата

"Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам нужно успокоиться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с россией воюет весь блок НАТО и Америка, прежде всего", - лукашенко.

Добавим

Кроме того, по его мнению, "Европа уже давно прекратила бы эту войну, если бы США не продолжали с помощью Польши подгонять боевые действия".

Контекст

беларусь послужила плацдармом для нападения россии на Украину, но лукашенко пока избегает называть себя стороной конфликта.

Аналитики говорят, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что большинство белорусов не поддерживают введение войск в Украину.

67-летний лукашенко правит беларусью почти три десятилетия.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Беларусь, война
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