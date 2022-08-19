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Зеленский провел встречу с гендиректором Bayraktar

Зеленский провел встречу с гендиректором Bayraktar

КИЕВ. 19 августа. УНН. В пятницу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором компании «Baykar Makina», которая производит боевые беспилотники Bayraktar TB2 Халуком Байрактаром. Об этом сообщил турецкий бизнесмен на странице в Twitter, сообщает УНН.

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«Я встретился с Владимиром Зеленским. Сегодня героический Президент Украины, который ведет свой народ и ведет свою армию. Наша надежда для человечества: справедливый и крепкий мир как можно скорее», – написал он.

Дополнение 

18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал во Львов, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с турецким лидером обсудил вопросы зерновой инициативы, оборонное взаимодействие, а также ядерный шантаж россии вокруг Запорожской АЭС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о своем приглашении провести встречу в Турции с президентом рф владимиром путиным.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Турция
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