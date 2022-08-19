Раде предлагают сделать военный учет женщин добровольным – Минобороны
КИЕВ. 19 августа. УНН. Верховной Раде предлагается сделать военный учет женщин добровольным и начать этот процесс после завершения войны. В настоящее время предложения находятся на согласовании в других министерствах. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Маляр сообщила, что обязательность постановки женщин на военный учет, имеющих определенные военно-учетные специальности – это норма Закона "О воинской обязанности и военной службе" ст. 1 п. 11. В нем определен перечень военно-учетных специальностей, но в министерстве предлагают пересмотреть его.
По ее словам, главным управлением персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины предлагается внесение следующих изменений в соответствующие законодательные и нормативные акты в части взятия женщин на военный учет:
· сокращение Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных – в соответствии с нынешними потребностями ВСУ
· добровольность постановки на военный учет женщин, получивших специальности, содержащиеся в доработанном перечне
· определить, что организация взятия женщин на военный учет в Украине начнется не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве
Маляр отметила, что в настоящее время предложения находятся на согласовании в других министерствах.
«От себя мы подготовили предложения по этим изменениям в сторону добровольности и наш вариант законопроекта находится сейчас на согласовании в других министерствах – таков порядок. Но принимать решение будет Парламент», – сообщила Маляр.
Дополнение
Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что женщин будут брать на военный учет только с их согласия.
В Минобороны опровергли информацию о принудительной мобилизации женщин в Украине.
В январе Минобороны сократило перечень профессий для женщин с обязательным военным учетом.